Plantean una reducción fiscal para las empresas que contraten por encima del SMI

El Ministerio de Hacienda ha diseñado un incentivo fiscal para conseguir un acuerdo entre Gobierno y CEOE. El sistema planteado es muy sencillo, contratar empleados por encima del SMI con reducciones fiscales para así incentivar este tipo de contratos.

Según ha indicado el propio ministerio a Europa Press, la reducción fiscal compensaría el 100 por ciento de la subida del SMI, de lo que se beneficiarían directamente las propias empresas.

Para concretar más, la reducción se aplicaría en la base imponible del impuesto sobre Sociedades, aplicandose en las empresas que hayan contratado personal por encima del SMI.

En empresas con menos de 100 trabajadores, se tendría que haber contratado al menos un trabajador a tiempo completo durante un año, mientras en las que supere el centenar será un mínimo de dos.

Del mismo modo, esta reducción afectará en diferentes tramos de manera gradual, por un lado la rebaja fiscal será más baja si el aumento de la plantilla es inferior al cinco por ciento, y del 15 por ciento su la plantilla ha aumentado un 100 por ciento.