Plantean la subida del SMI hasta los 1.221 euros, 37 euros más al mes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa.

El salario mínimo interprofesional puede que se incremente un 3,1 por ciento, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. De este modo, subirla de los 1.184 euros hasta los 1.221 euros en catorce pagas sin necesidad de tributar en el IRPF.

37 euros más al mes que se han consensuado con Hacienda y de la que ya se ha hablado en la reunión que han mantenido esta mañana, sin recibir aún respuesta a la propuesta.

Hasta el momento se barajaban dos opciones, una primera del 3’1 por ciento sin tributar al IRPF, y una segunda del 4,7 por ciento tributando al IRPF. A la salida de la reunión, no se ha abordado una reforma de las reglas de compensación absorción salarial.