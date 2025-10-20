Plantear congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026

Un autónomo echa el cierre de su negocio tras su jornada laboral

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una nueva y significativa propuesta en la mesa de negociación del diálogo social, optando por una senda de prudencia y moderación en la actualización de las cuotas de los trabajadores autónomos para el año 2026.

La principal novedad, y una de las más esperadas, es la congelación de las cuotas para los autónomos situados en la tabla reducida, es decir, aquellos con rendimientos netos mensuales de entre 670 y 1.166,7 euros. Estos autónomos pagarán en 2026 exactamente las mismas cuotas que en 2025, tal y como había anticipado la ministra Elma Saiz.

Fuera de este tramo reducido, en la tabla general (para rendimientos superiores a 1.166,7 euros), la Seguridad Social plantea una subida que oscila entre el 1% y el 2,5%, lo que se traduce en un incremento de entre 2,91 y 14,75 euros al mes.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, indicó a los medios en Madrid que esta propuesta es el resultado de la valoración de las reacciones suscitadas por la propuesta inicial de la semana pasada, optando por una medida más cauta. "Hemos considerado que en este punto, lo más prudente es dar este paso," explicó Suárez.

El detalle de las subidas en la tabla general es el siguiente:

1% de subida: Para los tramos 1, 2 y 3 (rendimientos netos de 1.166,7 € a 1.700 €).

1,5% de subida: Para los tramos 4, 5 y 6 (rendimientos netos de 1.700 € a 2.330 €).

2% de subida: Para los tramos 7, 8 y 9 (rendimientos netos de 2.330 € a 2.760 €).

2,5% de subida: Para los tramos 10, 11 y 12 (rendimientos netos de 3.620 € a más de 6.000 €).

Suárez insistió en que esta propuesta mantiene el principio fundamental del sistema de cotización por ingresos reales: "se atiende más a quienes más lo necesitan y que se exige un esfuerzo progresivamente mayor a quienes tienen más capacidad de contribución."

El secretario de Estado hizo hincapié en que esta nueva tabla de cotización se circunscribe únicamente al año 2026. Los tramos y cuotas para los años posteriores se negociarán más adelante, lo que permite "incorporar elementos adicionales" que se extraigan del proceso de regularización del 2024.

La mesa de diálogo social volverá a reunirse la próxima semana para continuar abordando este y otros temas, como la posibilidad de que empleados con ciertas enfermedades, como el cáncer, puedan reincorporarse al trabajo a los seis meses si existe mejoría.