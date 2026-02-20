Las plantillas de la AEMET y las Confederaciones Hidrográficas se incrementarán para una lucha más eficaz contra los fenómenos meteorológicos adversos

El Gobierno de España incrementará las plantillas de la Agencia Estatal de Meteorología y de las Confederaciones Hidrográficas con una dotación de 40 millones de euros que se aprobará como crédito extraordinario.

Esta era una de las medidas que habían solicitado los sindicatos al propio Gobierno, a través de CSIF, UGT y FSC-CCOO. De este modo, el Ejecutivo quiere mejorar la lucha contra las emergencias climáticas, sobre todo en las mejoras de la predicción de fenómenos meteorológicos adversos y las infraestructuras hidráulicas.

Cabe destacar que en las últimas semanas los sindicatos se han concentrado en las diferentes sedes del organismo estatal para pedir mejoras laborales, concentraciones que han visto una respuesta positiva.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha valorado de manera positiva esta medida, como recoge Europapress, sirviendo “como impulso para seguir avanzando en el resto de mejoras pendientes en materia de empleo, condiciones laborales y estabilidad”.