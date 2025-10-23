La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública alerta del riesgo para la atención en Salud Mental Infanto-Juvenil en Salamanca

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca (PDSP) ha advertido de la preocupante situación que atraviesa la atención a la Salud Mental en la provincia, especialmente en lo que respecta a la infancia y la adolescencia, sectores que más están sufriendo la falta de medios y la lentitud en la respuesta sanitaria.

Según los datos facilitados por la plataforma, 140 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años han sido atendidos este año en el servicio de Urgencias por problemas de salud mental, un dato que pone de manifiesto el creciente aumento de las patologías psicológicas en edades tempranas.

Aunque en los últimos años se han anunciado medidas para reforzar esta atención, como la creación de la Unidad de Atención Rápida a la Infancia y Adolescencia, la realidad "dista mucho de lo prometido". La PDSP denuncia que, en la práctica, los adolescentes con urgencias son atendidos por el psiquiatra de guardia, con una valoración inicial antes de siete días, pero con seguimientos que pueden demorarse más de seis meses.

Una de las principales preocupaciones recae sobre el Hospital de Día Infanto-Juvenil, cuya financiación procedente de la Unión Europea finalizó el pasado 21 de septiembre. Desde su creación, esta unidad ya había comenzado con la mitad del personal previsto —solo un puesto de psicología y otro de psiquiatría— y aún no ha sido incorporada oficialmente a la cartera de servicios del Sacyl, pese a los años de funcionamiento.

La gerente del Hospital Universitario de Salamanca ha prorrogado el contrato del personal hasta el 21 de enero de 2026, aunque la plataforma alerta de que no existe garantía de continuidad más allá de esa fecha. “La incertidumbre sobre el futuro de esta unidad genera una enorme preocupación entre las familias de los pacientes”, ha señalado la PDSP en un comunicado.

Desde la organización, se exige a la Consejería de Sanidad que clarifique la situación y que integre de manera definitiva el Hospital de Día Infanto-Juvenil en la cartera de servicios del Sacyl, dotándolo de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención adecuada y sostenida en el tiempo.

“La escasez de recursos en salud mental en Castilla y León es evidente, pero resulta especialmente grave cuando afecta a los más jóvenes”, subraya la plataforma, que insiste en que la salud mental infantil y juvenil no puede depender de subvenciones temporales ni de decisiones administrativas inciertas.