La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, preocupada por la situación de las listas de espera en Salamanca y que esta empeore durante el verano

La Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que se reunió el pasado viernes para analizar los datos de las listas de espera y que estos le preocupan, pues "se han incrementado de manera importante en los últimos meses".

"Este incremento no se limita a las listas de espera quirúrgicas, ya de por si preocupantes" defienden, antes de centrar la atención en "las presiones que se ejercen sobre pacientes que manifiestan su rechazo a ser intervenidos en centros privados, dando a entender que podría ser considerado como un rechazo a la intervención. Algo absolutamente inadmisible y un claro ejemplo de la prioridad que se pretende dar a lo privado sobre lo público", cuestionan.

Asimismo, lamentan el incremento de personas que están a la espera de una primera consulta con un especialista o de una prueba diagnóstica, ya que hacen que el número de personas sin diagnosticar "sea más que preocupante y el descontento y quejas de los pacientes sean cada vez mayores".

"En atención primaria, sin ser generalizado, nos encontramos que, al menos de forma puntual y épocas concretas, la cita para una consulta puede ser de hasta 15 días", señalan. Recuerdan, además, que pronto comenzará el periodo de vacaciones, "desconociendo el número de sustituciones que se contratarán para estos cuatro meses y sin saber el número de camas que se cerrarán".

Así, no ven favorable la situación, pero se muestra optimista: "No podemos decir por tanto que la Sanidad Pública en Salamanca pase por su mejor momento, pero ni debemos ni podemos asumirlo como algo irresoluble. Es una cuestión de decisión política y apostar o no por un sistema de Sanidad Público y de Calidad".

Desde la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública, avisan de que solicitarán sendas reuniones a las gerencias tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada para "si tienen a bien, nos informen de si hay o no, medidas previstas para revertir la situación actual y evitar que se agrave durante los meses de verano".