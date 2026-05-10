La Plataforma por la Defensa del Tren habla antes de la manifestación en Salamanca: "Nos estamos jugando el futuro"

Una hora antes de que comience la protesta por las mejoras ferroviarias en Salamanca, encabezada por la Plataforma en Defensa del Tren, los alrededores de la Plaza Mayor se encontraban todavía tímidos, con escasa presencia de asistentes debido al aguacero que no ha parado hasta casi una hora antes del comienzo de la protesta, aunque después ha continuado cuando tan solo quedaban 10 minutos del inicio del evento.

Aunque en un primer momento la concentración iba a tener lugar en la Plaza Mayor, finalmente por la celebración de la Feria del Libro, se ha trasladado a la plaza de Los Bandos, donde va a tener lugar la lectura de un manifiesto por parte del actor y director teatral salmantino José Antonio Sayagués, una de las muchas figuras reconocidas que apoya esta protesta que exige, en conclusión, un mejor posicionamiento para la ciudad de Salamanca.

Las principales reivindicaciones que se van a pedir al Gobierno Central son peticiones ya reiteradas en varias ocasiones por el Partido Popular de Salamanca como la recuperación del tren directo a Barcelona; que la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid se instaure también los fines de semana y se establezca una quinta; la mejora de las conexiones con Valladolid; la sustitución del intercambiador de Arroyo de la Golosa para que pueda ser utilizado por trenes CAF; el cerramiento de la línea hasta Medina del Campo; la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata; la conclusión de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera; y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.

Instantes previos a la protesta, el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido la presencia de los representantes de la Plataforma por la Defensa del Tren, los convocantes, que, en presencia del alcalde de Salamanca, también presidente del Partido Popular en esta tierra, Carlos García Carbayo, han expresado sus disconformidades.

Protesta del 10 de mayo por unas mejores conexiones ferroviarias en Salamanca | Mateo G.J.

El primero en tomar la palabra ha sido el alcalde de Salamanca que ha expuesto que "hoy es un día de reivindicación para los salmantinos", reclamando esas mejoras en las comunicaciones ferroviarias que ya ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones y donde este domingo ha insistido, refiriéndose a la ciudad de Salamanca, que “no hemos sido atendidos por el Gobierno de España”.

La recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata, la existencia de una quinta y una sexta frecuencia, y de la cuarta ampliada a los fines de semana, así como las mejoras en las autovías han sido algunas de las citaciones que Carbayo no se ha cansado en pedir, insistiendo en que “nos estamos jugando el futuro”.

Enrique Cabero, frente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, ha expresado también que “desde CES venimos pidiendo el replanteamiento de las comunicaciones”, exponiendo como imprescindible esa recuperación del tren de la Ruta de la Plata, las conexiones con Madrid y Barcelona, así como con Portugal al estar hablando de Salamanca, "una ciudad universitaria, con un gran potencial que requiere de conexiones para relanzar el futuro de la ciudad".

Alzando la voz por el tren y por mejores comunicaciones para esta provincia ha participado en la ronda de intervenciones el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, que ha recalcado en que “perder las conexiones es algo que nos va a perjudicar, tanto a los estudiantes como a los ciudadanos”. Corchado ha hecho hincapié en que Salamanca es una ciudad de muchos congresos, con una alta densidad de centros tecnológicos e investigación que requieren de una buena conexión con la capital de España. Por eso ha dejado claro que “más frecuencias y trenes más rápidos y estableces son necesarios”.

El rector de la UPSA, Santiago García-Jalón, también se ha sumado a lo ya dicho por el rector de la USAL, recordando comentarios que le han llegado en alguna ocasión donde la gente le ha expuesto lo difícil que es llegar a Salamanca desde la capital de España, Madrid. Por esto, Jalón ha hecho visible las dificultades que hay para llegar a la provincia salmantina, sobre todo por parte de universitarios que llegan a aquí desde todas las partes del mundo.

Protesta del 10 de mayo por unas mejores conexiones ferroviarias en Salamanca | Mateo G.J.

Desde CEOE-CEPYME desgranan que “estamos pidiendo algo básico para que el comercio y nuestras empresas puedan seguir creciendo como en el resto de España”.

Los sindicatos de la ciudad (CSIF, UGT, CCOO) también han reivindicado que “el futuro de la provincia pasa por mejores conexiones ferroviarias. Debemos luchar por mejorar las demás conexiones; las instituciones deben trabajan en conjunto para mejora la vida de los salmantinos; el tren es el medio de comunicación del futuro; reclamamos comunicaciones aceptables porque el patrimonio de Salamanca, su turismo, su naturaleza necesita vías de idas y vuelta, para lo que es imprescindible el tren”.

El presidente de la Asociación Tren Salamanca, Alejandro Rosende y la Asociación de Escuelas de Español en Castilla y León también han aportado su granito de arena para apoyar esta manifestación, declarando que “desde hace años estamos reclamando lo que nos pertenece. Salamanca no puede seguir siendo castigada por cuestiones políticas”.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia en la protesta del 10 de mayo por unas mejores conexiones ferroviarias en Salamanca | Mateo G.J.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, ha plasmado que "vengo de Extremadura, sinónimo del abandono absoluto de comunicaciones, con vías del tren del siglo XIX todavía". Ha plasmado que en la Comunidad vecina no se han repuesto de la desaparación del tren Ruta de la Plata, que sus conexiones no han mejorado desde hace 40 años, sino que se han visto reducidas, y por eso ha lamentado la escasa comunicación que tienen, poniendo de manifiesto que no pueden viajar directamente a ningún punto del norte sin pasar por Madrid.

En su intervención ha dicho que "el abandono no es solo en Salamanca, el oeste peninsular es un abandono absoluto" y que "me uno a esta reivindicación porque desde Plasencia hasta Salamanca, a 120 km, no tenemos la oportunidad de venir en tren, que tiene la virtud de conectar territorios, haciendo que estas zonas del oeste sean zonas de despoblación, de detrimento en el ámbito industrial y empresarial con conexiones infinitamente peores que hace cuartenta y cuatro años cuando lo normal es que hubiéramos progresado".

El actor Sayagués ha cerrado el turno de las palabras de protesta con una contundente frase: "Hay que resover el problema que tienen los salmantinos y salmantinas con las comunicaciones".

Apoyando la causa estaban también otras representaciones de las universidades, sindicatos, asociaciones vecinales, autoridades religiosas, así como el propio actor José Antonio Sayagués.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aunque no ha comparecido en el turno de intervenciones, sí ha estado presente apoyando la protesta en la plaza de Los Bandos.