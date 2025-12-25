La Plataforma Logística Intermodal de Salamanca se consolida como nodo logístico estratégico del oeste peninsular

La Plataforma Logística Intermodal de Salamanca, conocida como ZALDESA, avanza de forma decidida en su consolidación como un nodo logístico estratégico dentro de la red del suroeste europeo. Su ubicación privilegiada en el eje del Corredor Atlántico y la Ruta de la Plata, unida a la disponibilidad de conexión ferroviaria plenamente operativa, le permite ofrecer un conjunto integral de infraestructuras y servicios orientados al desarrollo de operaciones logísticas avanzadas desde el interior peninsular, con proyección directa hacia Europa y los mercados internacionales.

ZALDESA dispone de una terminal ferroviaria con una superficie de 88.000 metros cuadrados, diseñada para la operativa de trenes de hasta 750 metros de longitud. La instalación cuenta con seis vías, dos de ellas electrificadas, así como con áreas específicas destinadas al manejo de graneles sólidos, contenedores refrigerados y servicios de Autopistas Ferroviarias. A estas dotaciones se suman naves especializadas para el almacenamiento de cereales y fertilizantes, una nave de consolidación de carga y cuatro básculas de gran capacidad —dos para vehículos pesados y dos para vagones ferroviarios—, configurando un entorno plenamente orientado a la eficiencia y la optimización de los flujos logísticos.

Este equipamiento se completa con una oferta de servicios de alto valor añadido, entre los que destacan el despacho aduanero mediante operador económico autorizado (OEA), un aparcamiento seguro y certificado para vehículos pesados, estación de suministro de combustibles, gasinera y electrolinera, así como áreas específicas para logística del frío capaces de operar a temperaturas de hasta –25 ºC. Asimismo, la plataforma dispone de suelo logístico-industrial flexible, de grandes dimensiones y adaptado a las necesidades del tejido empresarial.

De cara a 2026, ZALDESA pondrá a disposición del mercado más de 240.000 metros cuadrados de suelo urbanizado, que se verán ampliados posteriormente con otros 570.000 metros cuadrados adicionales, configurando una oferta competitiva tanto en precio como en diseño, especialmente orientada a la implantación de nuevos proyectos empresariales.

Entre los hitos más recientes del enclave destaca la publicación de los pliegos para la contratación de la explotación de la terminal ferroviaria, un paso decisivo que permitirá la entrada de un operador especializado encargado de gestionar la instalación y captar tráficos tanto nacionales como internacionales. Del mismo modo, en el último trimestre de 2026 se completarán las infraestructuras destinadas al trasiego y almacenamiento de graneles, lo que dotará a ZALDESA de un notable potencial para sectores estratégicos como el agroalimentario, convirtiéndola en la primera instalación pública con servicio de graneles en el oeste peninsular.

Por último, la integración de Salamanca en la Red de Autopistas Ferroviarias impulsada por ADIF permitirá el transporte de camiones completos por ferrocarril, contribuyendo a la reducción de emisiones, a la mejora de la sostenibilidad ambiental y a la optimización de los costes logísticos.

Todo apunta a que el año 2026 marcará la plena consolidación de Salamanca como un nodo logístico intermodal de referencia, tanto a nivel nacional como europeo.