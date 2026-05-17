La Plataforma de Mayores y Pensionistas exige que el nuevo plan estatal contra la soledad no deseada sea evaluable y cuente con un modelo estable

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado que el Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030, aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero, se convierta en una respuesta "real, coordinada y evaluable", capaz de pasar de "iniciativas dispersas" a un "modelo estable y eficaz" en todos los niveles territoriales y administrativos.

Esta demanda ha sido el eje central de un encuentro informativo que ha reunido a destacadas figuras del ámbito social e institucional, como la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), Matilde Fernández; el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez Rodríguez; y la fundadora y directora de la Fundación Grandes Amigos, Mercedes Villegas.

Durante su intervención, Norberto Fernández ha definido el recién estrenado documento como "un paso importantísimo" que alinea a España con las políticas públicas de otros países europeos. Sin embargo, el presidente de la PMP ha advertido de que el verdadero reto radica en sus aplicación práctica dentro de un Estado con competencias descentralizadas. Para lograrlo, ha remarcado la importancia de un liderazgo claro que logre "aterrizar en el ámbito municipal y comunitario, donde se construyen y se sostienen los vínculos", apostando firmemente por "pasar de una fase de proyectos a un modelo estable, financiado y sostenible en el tiempo, que permita consolidar avances significativos".

Por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Rosa Martínez ha argumentado que este marco normativo atiende a la responsabilidad de las instituciones ante "un problema social creciente", buscando dotar de coherencia y unificar las distintas estrategias autonómicas y locales. Como solución, ha anunciado que el plan incluye un sistema de gobernanza sustentado en una "mesa interinstitucional" que integrará a ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, el tercer sector y el mundo académico para coordinar el seguimiento y la recopilación de datos oficiales.

En el bloque financiero y organizativo, el responsable de la PMP ha asignado a la Administración General del Estado el rol de "director de orquesta" para sintonizar a todos los agentes sociales. Asimismo, ha condicionado el reparto de fondos públicos al cumplimiento estricto de las directrices estatales y a la adopción de una métrica común, recordando que "todo lo que no se mide no se puede valorar".

En este sentido, Matilde Fernández ha ensalzado el texto como el "cumplimiento de un compromiso público" nacido del consenso social. La presidenta de SoledadES ha abogado por dotar al plan de herramientas de medición más robustas y por sellar alianzas con universidades que aporten evidencia científica a las políticas aplicadas.

Por último, Mercedes Villegas ha aportado la visión práctica de las entidades a pie de calle, defendiendo la necesidad de evaluar los resultados pero sin asfixiar con "cargas burocráticas excesivas" las labores de acompañamiento. Como muestra de la efectividad de estas intervenciones, ha revelado que más de la mitad de los usuarios de su fundación logran reducir de forma notable su sentimiento de soledad tras un año de participación en sus programas.