La Plaza de Anaya se llena de orgullo en el Día de la Policía Nacional
El homenaje incluyó distinciones, palabras de gratitud y un recuerdo a los agentes caídos en acto de servicio
La ciudad de Salamanca ha conmemorado este jueves el Día de la Policía Nacional con un acto oficial celebrado en la emblemática Plaza de Anaya, frente a la Catedral Nueva. La ceremonia ha estado presidida por el Comisario Jefe Provincial de Salamanca, Claudio Javier Díaz Serrano, y ha reunido a autoridades civiles, representantes institucionales, cuerpos de seguridad y numerosos ciudadanos.
Durante el acto, se rindió homenaje al trabajo y compromiso de los agentes de la Policía Nacional, especialmente a aquellos que han destacado por su labor en el último año, así como a los que han cumplido décadas de servicio o han pasado recientemente a la situación de retiro.
El Comisario Jefe destacó en su intervención el papel fundamental de la Policía Nacional como garante de los derechos y libertades de la ciudadanía, subrayando la cercanía, profesionalidad y vocación de servicio del cuerpo. También hubo palabras de reconocimiento a la colaboración ciudadana y a la coordinación con otras instituciones y fuerzas de seguridad.
El evento concluyó con una entrega de distinciones y una ofrenda en recuerdo de los policías fallecidos en acto de servicio.
También te puede interesar
Lo último