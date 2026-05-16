La plaza central del parque de La Alamedilla ya lleva el nombre de Agustin Casillas

La plaza central del parque de La Alamedilla lleva desde este sábado, 16 de mayo, el nombre del escultor salmantino, Agustín Casillas. Un día en el que se ha realizado un especial homenaje y en el que ha participado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, señalado que así “se salda una deuda con uno de los artistas más prolíficos, admirados y queridos de esta tierra, un hombre que quiso que el arte conviviera con las personas y que acompañara a los salmantinos en su día a día”.

El acto ha estado amenizado por la Banda Municipal de Música de Salamanca, momento en el que se ha descubierto la placa con el nombre de Plaza de Agustín Casillas, realizando, además, una ofrenda floral junto a las dos estatuas del escultor que está por la zona, ‘Rapto de Europa’ y ‘Mujer tendida’.

Por otro lado, el propio regidor no ha querido olvidarse del trabajo que se está realizando para reconocer al artista salmantino que ha dejado un gran legado tanto en la historia de la ciudad como en algunos lugares de la misma.

Ante esto, Carbayo ha expuesto que “uno de los patrimonios más valiosos que tenemos es precisamente ese museo al aire libre que conforman las esculturas que llenan de arte y belleza nuestras calles y plazas. Un patrimonio que debemos cuidar, divulgar y sentir como propio”.