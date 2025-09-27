La plaza de la Concordia acogerá este sábado la Jornada Deporte y Familia para fomentar la conciliación

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha organizado una nueva edición de la Jornada Deporte y Familia, un evento que busca promover la conciliación familiar a través de la actividad física. La jornada, con entrada gratuita, se celebrará este sábado, 27 de septiembre, entre las 16:00 y las 20:30 horas.

El evento se desarrollará en dos ubicaciones: el pabellón municipal Julián Sánchez “El Charro” y la plaza de la Concordia, ofreciendo siete espacios diferentes con actividades diseñadas para todas las edades. La amplia y diversa oferta incluye un Área de Deportes donde se podrán practicar baloncesto, fútbol, floorball, bádminton y tiro con arco. También habrá un Área de Juegos Tradicionales con clásicos como la rayuela, la petanca y los bolos, junto con un Área de Juegos Inclusivos que ofrecerá deportes adaptados como el baloncesto en silla de ruedas.

Para los amantes de la tecnología, se habilitará un Área de E-Sports y Realidad Virtual con consolas y gafas de inmersión. Los más pequeños contarán con una Zona de Gymkana para niños de 5 a 8 años, que incluirá pintacaras al finalizar, y una Zona de Ludoteca con talleres de manualidades para menores de 5 años, que contará con un pequeño hinchable y un área de nutrición y hábitos saludables. El recinto también dispondrá de una Zona de Hinchables y cama elástica. El evento estará amenizado con música y un speaker, garantizando un buen rato en familia.