La Plaza Mayor acoge una nueva edición de la Feria del Libro del 9 al 17 de mayo

La 44ª edición de la Feria Municipal del Libro regresa a la Plaza Mayor de Salamanca del 9 al 17 de mayo, con la participación de siete librerías, doce editoriales y cuatro instituciones, en una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la ciudad y que busca fomentar la lectura y apoyar al sector del libro.

La Feria arrancará el 7 de mayo con la actuación de la Banda Municipal de Música y la conferencia inaugural del periodista y cineasta Javier Tolentino en la Torre de los Anaya. A lo largo de las jornadas, se desarrollará una amplia programación con encuentros con autores, presentaciones, firmas de libros, actividades infantiles, teatro, talleres y música en directo.

Entre los nombres destacados que pasarán por la feria se encuentran escritores como Luis García Jambrina, Juan Cruz, Blanca Lacasa o Miguel Casado, además de otros autores que presentarán sus obras y firmarán ejemplares en la Plaza Mayor.

La programación incluye también actividades dirigidas a escolares para fomentar la lectura, espectáculos infantiles como “Cuentos de papel”, talleres de ilustración y una conferencia sobre lectura fácil. Además, la música tendrá un papel protagonista con conciertos de diferentes estilos en la Plaza Mayor.

El horario de apertura será el siguiente: de lunes a jueves, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas; viernes y sábados, de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 22:00 horas; y los domingos, de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:30 horas.