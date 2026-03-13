La Plaza Mayor acogerá la Feria Municipal del Libro del 9 al 17 de mayo

Salamanca acogerá una nueva edición de la Feria Municipal del Libro el próximo mes de mayo. Concretamente, los tradicionales stands se colocarán en el ágora salmantina entre los días 9 y 17 del citado mes.

De cara a la edición de este 2026, organizada por el Servicio Municipal de Bibliotecas a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, se instalarán alrededor de veinte casetas comerciales destinadas a libreros, editores y distribuidores, que podrán exponer y vender sus publicaciones durante los días que se prolongue el evento.

Asimismo, como en ediciones anteriores, se habilitarán diferentes espacios complementarios que permitirán desarrollar actividades culturales y encuentros con el público.

Entre las instalaciones previstas se encuentra un stand destinado a información y firma de libros, donde los autores podrán encontrarse con los lectores.

También se instalará una biblioteca infantil de 55 metros cuadrados pensada para fomentar la lectura entre los más pequeños, así como un camerino en el que se llevará a cabo la organización y preparación de actividades relacionadas con la feria.

Todas las infraestructuras contarán con iluminación, instalación eléctrica y elementos gráficos, además de sistemas de seguridad y materiales adaptados a las condiciones del entorno histórico de la Plaza Mayor. Asimismo, los espacios estarán diseñados para garantizar la accesibilidad de todas las personas.

El montaje de las instalaciones deberá realizarse en un plazo máximo de seis días y estará completamente finalizado el día previo a la inauguración de la feria. Tras la finalización del evento, el desmontaje de las infraestructuras también se llevará a cabo en un periodo máximo de seis días.

Durante más de una semana, en conclusión y como ya es habitual, la Plaza Mayor se convertirá así en un punto de encuentro para lectores, escritores y profesionales del sector editorial.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Salamanca ha publicado la licitación del contrato para el alquiler, montaje y desmontaje de las infraestructuras necesarias para la feria. El expediente, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, cuenta con un presupuesto base de licitación de 41.161 euros sin impuestos y no dispone de financiación procedente de fondos de la Unión Europea.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta el 27 de marzo de 2026 a las 23:59 horas. La apertura de las ofertas económicas está prevista, de forma estimada, para el 3 de abril de 2026 a las 10:00 horas en el Edificio Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca.