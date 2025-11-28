La Plaza Mayor de Salamanca estrena este viernes el ciclo 'Los sonidos navideños' con once conciertos gratuitos

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una de las novedades de su programa navideño: el ciclo ‘Los sonidos navideños de la Plaza Mayor’, que ofrecerá once conciertos gratuitos de diferentes estilos musicales entre mañana, 28 de noviembre, y el 21 de diciembre.

El ciclo será inaugurado este viernes 28 de noviembre, a las 18:00 horas, por el Cuarteto Trom-bones, integrado por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Su repertorio incluirá clásicos como Jingle bells, Campana sobre campana, Feliz Navidad y White Christmas.

La programación del fin de semana continuará con la actuación de algunos integrantes del espectáculo “Love Flamenco” el sábado, quienes ofrecerán un repertorio de villancicos del Sacromonte. El domingo, el Trío Resonances interpretará temas populares como Noche de paz, Blanca Navidad, Jingle Bell Rock y All I want for Christmas is you.

Todos los conciertos comenzarán a las seis de la tarde y el acceso a la Plaza Mayor es libre hasta completar el aforo.