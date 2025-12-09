La Plaza Mayor de Salamanca se llena de música esta semana con cinco conciertos programados

La Plaza Mayor de Salamanca se llenará de música esta semana con las cinco actuaciones programadas por el Ayuntamiento de la capital dentro de su programa ‘Los sonidos navideños de la Plaza Mayor’. Todos los conciertos tendrán repertorio navideño para poner una nota especial al espacio. Así, el primer concierto de esta semana tendrá lugar el día 10 de diciembre a cargo de la Banda Municipal de Música que interpretará temas navideños junto a otros relacionados con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora ese día.

El jueves será el turno para ‘El Pujo’, interpretado por los alumnos de gaita y tamboril de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca. Un acto muy vinculado a la cultura charra, un pasacalles que partirá a las 17:45 horas desde la Plaza de los Bandos y que tendrá en la Plaza Mayor su acto central. El Pujo emula a todos aquellos mozos y mozas que en estos días navideños recorrían las calles cantando y tocando al son de la zambomba, la gaita tamboril, castañuelas y panderetas llamando a las puertas para conseguir unas viandas en forma de aguinaldo.

El viernes 12 el concierto correrá a cargo de Orca, el grupo salmantino ganador del VI Concurso Municipal de Bandas, que ofrecerá un programa titulado ‘Funky, Funky Christmas’.

El sábado 13 actuará la Agrupación Musical ‘La Expiración’ y el domingo, desde el balcón del Ayuntamiento, actuará el dúo de voz y guitarra J&C, formado por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.