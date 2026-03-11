La Plaza Mayor de Salamanca volverá a acoger doce conciertos en las Ferias y Fiestas de la ciudad

La Plaza Mayor de Salamanca acogerá doce conciertos en las Ferias de 2026, el mismo número de actuaciones programadas en 2025 y dos más respecto a 2024. Así lo recoge el pliego para la contratación de los servicios técnicos de luz y sonido y el alquiler de equipos para las fiestas de la ciudad publicado en la plataforma del Ministerio de Hacienda.

El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a 68.077,98 euros e incluye igualmente el Día del Tamborilero (13 de septiembre) y la sonorización e iluminación de la Ofrenda Floral (día 7), del Pregón de Ferias (día 8) y de los tres conciertos matinales de la Banda Municipal en la Plaza Mayor (días 8, 9 y 10). Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de marzo a las 23:59 horas para postularse a la oferta de contratación.

Habrá que esperar a verano para conocer a artistas que se subirán al escenario del ágora charra, pero todo apunta a que se seguirá la línea de años anteriores. Tanto en 2025 como en 2024 el cartel se ha compuesto de músicos internacionales (Europe, Bonnie Tyler), de la escena indie (Ultraligera, Sexy Zebras, Arde Bogotá), referentes nacionales (Rosario, Medina Azahara, Camela, Celtas Cortos) y del flamenco (José Mercé, María Toledo) y apuestas bailables para los más jóvenes (Los 40 Sessions, K-narias, Omar Montes, Abraham Mateo).