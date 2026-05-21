La plaza del Oeste sufrirá desvíos de tráfico a partir de este jueves por obras en la red eléctrica

Con motivo de la realización de diversas obras de mejora y mantenimiento en la red eléctrica, la plaza del Oeste sufrirá importantes desvíos y restricciones desde este jueves, 21 de mayo. Según han informado las autoridades, la reorganización de la movilidad en la zona se mantendrá activa durante todo el periodo que duren los trabajos, para los que se prevé una duración estimada de tres semanas.

Para garantizar la seguridad y la fluidez en la medida de lo posible, se ha diseñado un plan especial que modificará el sentido habitual de la circulación. El cambio más significativo se producirá en la propia glorieta de la plaza del Oeste, donde se invertirá el sentido de la marcha. Debido a esto, los vehículos que circulen por la calle Nieto Bonal tendrán que girar obligatoriamente hacia la izquierda para poder continuar su trayecto por la calle Palacio Valdés.

Por otro lado, en el caso de los conductores que accedan a la plaza desde la calle Fray Luis de Granada, se permitirá la salida de la misma a través de las calles Palacio Valdés, Melchor Cano y la propia Fray Luis de Granada. Asimismo, el nuevo esquema de movilidad habilitará el giro a la izquierda desde la calle Wences Moreno hacia la calle Fray Luis de Granada.

Ante estas modificaciones temporales, las autoridades locales piden a los conductores que extremen la precaución al circular por el barrio, que respeten la señalización provisional que se instalará en las próximas horas y que, en la medida de lo posible, planifiquen rutas alternativas para evitar retenciones en la zona durante las tres semanas que durarán las obras.