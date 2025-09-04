La plaza de Santa Eulalia, renovada con 16 palmeras y 1.100 plantas de bajo consumo hídrico

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su Estrategia de Infraestructura Verde, Savia, con la renovación de un parterre de 142 metros cuadrados en la plaza de Santa Eulalia. El proyecto, que busca adaptar la ciudad al cambio climático y mejorar la salud urbana, ha incluido la plantación de 16 palmeras y más de 1.100 plantas de especies arbustivas y vivaces.

Entre las especies elegidas, se encuentran el formio, la drácena, la yucca, el agapanto, la convalaria y el carex. Estas plantas, seleccionadas por el colorido de sus hojas y flores, contribuyen a la biodiversidad y mejoran el paisaje de la plaza, ofreciendo un diseño "único en la ciudad".

Además del valor estético, estas especies destacan por su bajo consumo de agua, lo que ayuda al ahorro de un recurso esencial. Esta eficiencia hídrica se verá reforzada por la instalación de un riego por goteo.

La actuación en la plaza de Santa Eulalia se suma a otros proyectos de la Estrategia Savia, como la renovación de zonas verdes en el parque de La Alamedilla y la plaza de San Juan Bautista, donde se han plantado miles de especies diferentes para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los salmantinos.