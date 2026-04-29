Plazas limitadas para el programa de actividades de balneario y físico-deportivas en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado un segundo turno de actividades enmarcadas en el programa de Actividades Físico Deportivas y Balneoterapia destinadas a personas mayores con el objetivo de promover el envejecimiento activo entre la población salmantina que se desarrollarán en las instalaciones del Multiusos ‘Sánchez Paraíso’.

Esto se llevará a cabo entre el 1 de junio y el 31 de agosto, y podrán participar personas que estén en situación de desempleo, pensionistas o las que tengan 60 o más años, estando empadronadas en la ciudad de Salamanca y sin ninguna contradicción médica que impida la práctica de actividades deportivas.

El plazo de inscripción estará abierto del 4 al 15 de mayo y las solicitudes se tendrán que presentar en el Multiusos ‘Sánchez Paraíso’ de lunes a viernes entre las 10:00 y las 12:00 horas. Cada solicitante podrá realizar un total de dos inscripciones, teniendo prioridad aquellos solicitantes que no hayan disfrutado nunca del programa. Junto a la solicitud, los interesados deberán presentar una fotocopia del DNI.

Las plazas se asignan por orden de inscripción y una vez finalizado el plazo se asignarán cada uno de los puestos, teniendo que formalizarla entre el 18 y 22 de mayo, entrando el resto de solicitudes no admitidas en una lista de reserva.

La matrícula de inscripción será gratuita y se ofrecerá un descuento del 50% en la tarifa vigente de abono mensual de mayores en el momento de formalizar la plaza. Los participantes tendrán derecho durante el tiempo de su inscripción a la utilización de las instalaciones y los servicios del Multiusos ‘Sánchez Paraíso’, desde las 7:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, en días laborables, y de 9:00 a 15:00 horas si coincide con festivo.