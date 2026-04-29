Plazas limitadas para el programa de actividades de balneario y físico-deportivas en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha sacado cien plazas en el marco del V Plan Municipal de las Personas Mayores

Piscina del Multiusos Sánchez Paraíso
Piscina del Multiusos Sánchez Paraíso

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado un segundo turno de actividades enmarcadas en el programa de Actividades Físico Deportivas y Balneoterapia destinadas a personas mayores con el objetivo de promover el envejecimiento activo entre la población salmantina que se desarrollarán en las instalaciones del Multiusos ‘Sánchez Paraíso’.

Esto se llevará a cabo entre el 1 de junio y el 31 de agosto, y podrán participar personas que estén en situación de desempleo, pensionistas o las que tengan 60 o más años, estando empadronadas en la ciudad de Salamanca y sin ninguna contradicción médica que impida la práctica de actividades deportivas.

El plazo de inscripción estará abierto del 4 al 15 de mayo y las solicitudes se tendrán que presentar en el Multiusos ‘Sánchez Paraíso’ de lunes a viernes entre las 10:00 y las 12:00 horas. Cada solicitante podrá realizar un total de dos inscripciones, teniendo prioridad aquellos solicitantes que no hayan disfrutado nunca del programa. Junto a la solicitud, los interesados deberán presentar una fotocopia del DNI.

Las plazas se asignan por orden de inscripción y una vez finalizado el plazo se asignarán cada uno de los puestos, teniendo que formalizarla entre el 18 y 22 de mayo, entrando el resto de solicitudes no admitidas en una lista de reserva.

La matrícula de inscripción será gratuita y se ofrecerá un descuento del 50% en la tarifa vigente de abono mensual de mayores en el momento de formalizar la plaza. Los participantes tendrán derecho durante el tiempo de su inscripción a la utilización de las instalaciones y los servicios del Multiusos ‘Sánchez Paraíso’, desde las 7:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, en días laborables, y de 9:00 a 15:00 horas si coincide con festivo.

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