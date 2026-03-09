El plazo para depositar el voto por correo finaliza este miércoles

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que han solicitado el voto en las oficinas de Correos, un plazo que concluía el pasado jueves u en el que 7.000 personas en la provincia de Salamanca habían solicitado el mismo para ejercer su derecho a votar en los próximos comicios del domingo, 15 de marzo.

El plazo para depositar el voto en cualquiera de las oficinas de Correos será el miércoles, 11 de marzo, con la garantía expresa de la propia empresa, como en otros años, de hacer entrega de los votos en las respectivas mesas electorales dentro de los plazos legalmente establecidos.

Como se exige la entrega personal por parte del elector, se depositará el voto por correo presentando además el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o el carnet de conductor, o cualquier documento oficial que sirva para comprobar la identidad de la persona.

Aquellas personas que por cualquier motivo no puedan acudir a la oficina de Correos, tendrán que otorgar una autorización firmada por el elector acompañándose de de una fotocopia con un documento acreditativo. Este modelo de autorización se puede descargar en la web www.correos.es.

Por último, Correos ha recomendado a todas las personas que vayan a realizar el voto por correo que no esperen al último día para hacerlo, tanto por logística como para evitar largas colas de espera en cualquiera de las oficinas.