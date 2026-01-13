El plazo para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda permanecerá abierto hasta el 30 de enero

El plazo para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda de 2025 permanecerá abierto hasta el 30 de enero, según ha informado este martes la Junta de Castilla y León.

La convocatoria está destinada a personas y unidades de convivencia con ingresos económicos limitados que residan en viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso en Salamanca o el resto de provincias de Castilla y León, especialmente a a jóvenes de hasta 35 años y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

El presupuesto inicial es de 27,5 millones de euros, ocho millones más que en 2024, y podría ampliarse hasta los 59,5 millones de eurospara llegar a todos los solicitantes, que podrán aspirar a ayudas que alcancen el 50 % de la renta mensual del alquiler, porcentaje que se incrementa hasta el 60 % en el caso de jóvenes de hasta 35 años y llegan al 75 % tanto en el ámbito rural.

Los interesados deben presentar la solicitud por vía telemática en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León o de forma presenciar en los registros administrativos. Durante el proceso han de aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler.