El plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas acaba esta semana

Una persona con un ticket de voto por correo en una oficina de Correos / Jesús Hellín - Europa Press

Todas las personas que quieran ejercer su derecho al voto por mediación de correo postal deben saber que esta semana acaba el plazo para su solicitud.

En concreto este jueves, 5 de marzo, termina el plazo para solicitar el certificado del voto por correo para las próximas elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León, aunque dentro del plazo está incluido el mismo jueves.

Cabe recordar que para solicitar el certificado del voto por correo debe solicitarse por vía telemática a través de la web de correos o de manera presencial en cualquiera de las oficinas de Correos.

Para poder ejercer este derecho de manera presencial, el ciudadano debe formular la solicitud acreditando su identidad aportando su DNI, pasaporte o carnet de conducir. Si la solicitud es telemática el ciudadano deberá hacer uso de los habituales métodos de autentificación usados por las plataformas gubernamentales, tales como la firma electrónica o el DNI electrónico.

Por último, y como es obvio, cabe destacar que una vez que se ha presentado la solicitud de voto por correo, y siempre que sea aceptada, no se podrá realizar el voto en mesa electoral el día de las elecciones, aunque finalmente el usuario no haya enviado la papeleta vía correo postal.

El 11 de marzo será el último día para poder depositar el voto por correo.