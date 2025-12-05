El pleno aprueba por unanimidad las Medallas de Oro de Salamanca a la Asociación Amas de Casa y a María Victoria Mateos

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios recibirán el próximo jueves 18 de diciembre la Medalla de Oro de Salamanca 2025. Aunque su paso por el pleno suele ser un mero trámite, salvo algunos casos como el centenario de un medio de comunicación que generó mucha controversia, todos los grupos políticos y concejalas no adscritos han votado a favor de conceder ambos reconocimientos, ratificando así la decisión del Jurado de Honores y Distinciones.

En el primero de los casos, según ha explicado en la sesión plenaria el concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández, se concede este reconocimiento por sus “más de 53 años en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres”.

En ese sentido, ha valorado la labor de la asociación como apoyo y ayuda para muchas mujeres, destacando su “importancia capital en los primeros años de vida, donde, por desgracia los roles de género concebían a la mujer un papel secundario en la sociedad”.

Además, ha añadido que han logrado que se dignifique la labor de las amas de casa, “mejorando su calidad de vida y, también, para que cientos de personas encontraran participación en la vida social y política”.

Por otro lado, ha señalado que la trayectoria de María Victoria Mateos le hace merecedora de esta alta distinción, pero ha querido poner en valor “sus más de 25 años en la lucha por mejorar la experiencia de los pacientes con mieloma múltiple, convirtiéndose en una de las investigadoras destacadas a nivel nacional, liderando investigaciones”.

Por último, ha querido destacar la labor de su equipo y de “su maestro, Jesús San Miguel, porque han conseguido que esta enfermedad haya pasado de ser era casi incurable a buscar la erradicación”.

El acto de entrega de Medallas de Oro tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el Teatro Liceo.