Poesía en honor a Pilar Fernández Labrador, personalidad clave en la cultura de Salamanca

Hablar de Pilar Fernández Labrador es hacerlo de una mujer que se dedicó en cuerpo y alma a Salamanca y su cultura. Por ello mismo, el Teatro Liceo ha acogido un recital poético-musical en homenaje a esta figura, donde estuvo al mando de Cultura, Educación, Turismo y Universidades durante 32 años.

Acompaña en el escenario por Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, y Carlos García Carbayo, alcalde Salamanca, Pilar ha recibido una gran ovación, a la altura de su persona, momento en el que no ha podido evitar emocionarse.

Salamanca rinde homenaje a Pilar Fernández Labrador

De este modo, el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Cultural Homero celebran este evento en honor a la ex política, ligada a la historia de la capital del Tormes y, como no, a la cultura, llevando su nombre, desde 2023, el Premio Internacional de Poesía.

En el lugar se han dado cita figuras de la literatura de la tierra salmantina que han puesto en valor el trabajo realizado por Fernández Labrador a lo largo de la historia del municipio charro.

Además, también fue diputada por el Congreso de los Diputados durante la III Legislatura de la Democracia española, ocupando puestos como vocal de la Comisión de Educación y Cultura, vocal de la Comisión de Peticiones o vocal de la Comisión del Defensor del Pueblo.