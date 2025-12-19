Polémica por el cierre de bares antes de tiempo por el Fin de Año Universitario 2025: “Nosotros teníamos la autorización y presentaremos alegaciones”

El Fin de Año Universitario de Salamanca ha levantado mucha polémica entre los hosteleros del ocio nocturno donde algunos han tenido que echar el cierre antes de hora a pesar de que la Junta de Castilla y León había autorizado a los mismos media hora más por Navidad y una hora más por la celebración del Fin de Año Universitario 2025.

Según ha indicado la Asociación de Hostelería de Salamanca: “De haber pasado, ha sido una falta de coordinación entre las partes, y si alguno tiene que reclamar que reclame. Nosotros hemos realizado todos los trámites para estar autorizados esta noche”.

En informaciones facilitadas a SALAMANCA24HORAS, algunos de los bares estaban autorizados hasta las 5:30 horas, lo de licencia B, mientras que las otros hasta las 7:30 horas, los de licencia A: “Nosotros hemos hecho los deberes y hemos hecho la solicitud para que nos autoricen”.

Según han indicado fuentes municipales: “La información oficial no es así. Esa autorización de la Junta de Castilla y León no existía o no constaba a la Policía Local. La documentación que acreditaban los bares a la Policía Local no les constaba de ninguna manera”.

Además, los hosteleros llegaron a mostrar a la Policía Local un mensaje emitido por la Asociación de Hosteleros de Salamanca en el que indicaban una supuesta ampliación de una hora adicional en el horario de cierre, pero al revisar esta documentación, no constaba que estuviera autorizada.

Al no constar esta autorización de manera oficial, cerraron dichos bares, que de no haberlo hecho se podría haber incurrido en un delito de prevaricación. Por parte de la Asociación de Hostelería han indicado que “otros años sabían perfectamente que teníamos esta autorización y dejaban que los bares abrieran una hora más, no sabemos que ha pasado este año”.

Eso sí, el documento de la Junta de Castilla y León autorizaba a los bares a abrir una hora más, un escrito emitido el pasado viernes, 28 de noviembre, donde “para hacer constar la toma de razón de la presente declaración responsable de ampliación de horario remitida por Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca y que afecta al día 19 de diciembre de 2025, ampliación de una hora”.

Desde la organización que representa a los hosteleros salmantinos han indicado que “vamos a presentar las alegaciones y vamos a estar con el local que entienda que se ha vulnerado su derecho porque teníamos el horario y ese documento lo tenemos nosotros. No sabemos por qué han hecho esto. Incluso alguna vez nos han preguntado si la teníamos, la hemos remitido, y nos han dejado sin problema aunque fueran altas horas de la noche”.

Por último, también han destacado que, a pesar de tener la autorización por parte de la Junta de Castilla y León, no se disponía de ninguna autorización ni aviso a la Policía Local de manera oficial sobre ello y por eso se habrían cerrado estos cinco locales durante la madrugada del jueves al viernes.

De este modo, la Policía Local ha tramitado el expediente a cinco de los bares y será la Junta de Castilla y León la que proponga para sanción.