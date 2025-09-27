Un Policía Local de Salamanca le salva la vida a un varón que intentaba precipitarse desde el puente Enrique Estevan

Un Policía Local de Salamanca ha logrado salvarle la vida a un varón que intentaba precipitarse desde el puente Enrique Estevan en la tarde de este sábado 27 de septiembre.

Al parecer y según relatan testigos presenciales a este medio, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 19:30 horas, cuando varios transeúntes se encontraron a un varón que intentaba precipitarse. Varios de estos testigos intentaron detenerlo y dieron aviso a las autoridades locales que llegaron al lugar, donde uno de los polícias se jugó la vida saltando la valla del puente para salvar a este varón, al que pudo retener y poner a salvo a tiempo. Un gesto heróico que ha sido aplaudido por los allí presentes.

Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia de soporte vital básico.

La muerte por suicidio continúa siendo un problema social que no es ajeno a ningún colectivo, estrato o país del mundo. Sin embargo, es un problema que tiene solución y que todas las personas pueden recibir ayuda para seguir viviendo y afrontar un momento puntual de su vida.

El teléfono de la Esperanza (923 22 11 11) ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.

Se puede encontrar información fiable de ayuda en Internet en webs como: http://papageno.es/ , www.consaludmental.org , https://www.despuesdelsuicidio.org/, https://www.redaipis.org.

¿Por qué Salamanca24horas.com informa de muertes por suicidio, pero no proporciona lugares, fotos explícitas, ni detalles?

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación y con el fin de intentar reducir este problema social, este medio de comunicación no proporciona detalles sobre las muertes por suicidio.

No obstante, y cambiando la tendencia anterior de los medios donde se optaba por ocultar las muertes por suicido, Salamanca24horas.com informará de algunas de estas muertes para intentar conseguir el efecto Papageno, un “efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación responsable, que siga unas pautas establecidas”.

Por ello este medio de comunicación informa sobre el suicidio y trata de hacerlo de una manera responsable, intentando no aportar detalles o datos sobre el acto que puedan servir de ‘imitación’ o ‘inspiración’ para personas que estén planeando cometer el acto del suicidio.