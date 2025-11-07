La Policía Local de Salamanca y el proyecto VIOCAN, reconocidos con la Medalla al Mérito Policial de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha concedido la Medalla al Mérito Policial a la Policía Local de Salamanca, al proyecto VIOCAN y a catorce agentes del cuerpo, en reconocimiento a su compromiso y valentía en el ejercicio de sus funciones. Las distinciones, publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), buscan rendir un homenaje público a aquellos policías que, durante el último año, han puesto en riesgo su integridad física para proteger la vida de otras personas y contribuir a dignificar la labor de los Cuerpos de Policía Local de la comunidad.

La Policía Local de Salamanca recibirá la Medalla de Oro al Mérito Policial, junto a otros cuerpos de la región, por su participación en los operativos desplegados en la Comunidad Valenciana tras las devastadoras inundaciones ocurridas en 2024.

Por su parte, el proyecto VIOCAN será distinguido con la Medalla de Plata, en reconocimiento a su carácter pionero en la protección de víctimas de violencia de género, combinando la asistencia policial con el uso de perros adiestrados como herramienta terapéutica y de apoyo emocional.

Además, la Junta ha otorgado la Medalla de Plata al Mérito Policial a los oficiales Víctor Manuel Sánchez Calvillo, Rodrigo Calvo Sebastián y Santiago Marcos Domínguez, así como a los agentes Alberto Chamorro García, Diego Rafael Marcos Martín, Paula Gutiérrez Sevilla, Juan Carlos Bernal Arjona, Juan José Guinaldo Jiménez, Diana Porras Martín, Javier Funcia Sánchez, Carlos Ruiz Martín, Manuel Romero Villar, Javier López Cordobés y Roberto Fiz García.

La ceremonia de entrega de estas distinciones se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León, en la capital leonesa.