La Policía Nacional advierte de las estafas románticas por internet

POLICÍA NACIONAL.

La Policía Nacional ha advertido, a través de sus redes sociales, del peligro que reside en las conocidas popularmente como "estafas románticas", un fraude cada vez más frecuente en redes sociales y aplicaciones de citas que convierte una relación sentimental ficticia en el instrumento perfecto para obtener dinero de la víctima escogida.

Este delito, que también es conocido como romance scam, se inicia con un contacto inicial que aparenta ser casual y que, en poco tiempo, evoluciona hacia una relación afectiva intensa edificada sobre una identidad falsa.

De hecho, detrás de esos perfiles suelen esconderse organizaciones criminales especializadas en este tipo de delitos que forjan personajes creíables empleando datos personales ficticios.

El modus operandi es relativamente sencillo: los delincuentes generan un vínculo emocional con la víctima que puede prolongarse incluso meses. El objetivo, a fin de cuentas, es crear un ambiente de confianza suficiente como para que la otra persona baje la guardia y perciba la relación como real.

Una vez se consolida la relación cibernética, los estafadores comienzan a dar excusas que impiden cualquier encuentro en persona o videollamada que, por regla general, suelen ser trabajos en el extranjero o situaciones personales que justifican la distancia.

Sin embargo, para la víctima, continúa siendo creíble y no levanta sospecha alguna.

Y, entonces, llega la petición de dinero; bien por emergencias médicas, problemas de caracter legal, gastos de un viaje para poder reunirse... y la víctima, sucumbe.

Por ello, desde la Policía Nacional recuerdan que cualquier petición económica en el marco de una relación que se reduce exclusivamente al contacto por internet debe ser considerada como una señal de alerta.

Por otro lado, ante la sospecha de poder estar siendo víctima de este tipo de estafa, se recomienda cortar todo contacto con la otra persona, conservar las conversaciones y presentar la correspondiente denuncia en dependencias policiales.