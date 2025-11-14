La Policía Nacional alerta sobre el aumento de estafas en reservas de alojamientos turísticos 'online' y ofrece consejos para evitarlas

La Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para que los ciudadanos eviten caer en la trampa de estafas 'online' relacionadas con alojamientos turísticos. Este aviso surge a raíz del incremento y perfeccionamiento de las estafas digitales que prometen estancias idílicas que, en realidad, resultan ser un fraude, coincidiendo con el aumento de reservas de alojamientos por internet.

Las modalidades de estafa más frecuentes incluyen la suplantación de identidad en la oferta de alojamientos. Los estafadores envían mensajes o correos electrónicos que simulan provenir de conocidas plataformas de reservas, a menudo incluyendo enlaces a páginas web fraudulentas cuyo objetivo es robar datos personales o solicitar el pago del supuesto alojamiento. De igual manera, se ha detectado la publicación de anuncios de alojamientos que son inexistentes o reales con información del anunciante falsa, los cuales desaparecen inmediatamente tras recibir el pago de la víctima.

Un elemento clave para atraer a las víctimas son las ofertas excesivamente tentadoras, con precios significativamente por debajo del mercado, lo que las hace irresistibles para el consumidor desprevenido. Además, los autores de estos engaños suelen solicitar el pago fuera de la plataforma oficial a través de métodos como transferencias bancarias o Bizum, o bien mediante enlaces fraudulentos. Una táctica habitual es la presión para que la reserva se haga con urgencia, utilizando frases como "tengo otros interesados", con el fin de evitar que la víctima tenga tiempo de percatarse del engaño.

Cómo detectar y evitar el fraude

La Policía Nacional subraya la importancia de la verificación de la legitimidad de los sitios web y mensajes. Hay que desconfiar de dominios web con ligeras variaciones respecto a las páginas oficiales y de correos electrónicos de remitentes desconocidos. Un motivo de desconfianza inmediata es si se solicita el pago fuera de la plataforma oficial utilizando medios alternativos. La policía insiste en no ceder a la prisa o al sentido de urgencia que el estafador intenta imponer.

Para garantizar una reserva segura, se aconseja reservar siempre en plataformas oficiales que ofrezcan sistemas de pago seguros. Es fundamental verificar la existencia real del alojamiento a través de herramientas como Google Maps o solicitando al supuesto propietario datos que puedan ser contrastados. En resumen, desconfiar de precios que parezcan demasiado buenos para ser verdad y no dejarse presionar para reservar deprisa son las claves. La Policía Nacional es clara: "si ves alguna de estas señales, ahí no es".

Finalmente, si un ciudadano ha sido víctima de una estafa a pesar de las precauciones, la Policía Nacional insta a denunciarlo en las dependencias policiales a la mayor brevedad posible, adjuntando toda la documentación y la información que se posea. La detección y denuncia rápida son cruciales, ya que permiten bloquear cuentas fraudulentas y proteger a otras personas de caer en la misma trampa.