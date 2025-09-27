La Policía Nacional alerta sobre una estafa en WhatsApp que suplanta identidades para pedir dinero

La Policía Nacional ha advertido de una nueva estafa que afecta a usuarios de WhatsApp en España. Se trata de un método de suplantación en cadena mediante el cual los ciberdelincuentes logran apropiarse de una cuenta para, posteriormente, engañar a sus contactos con el objetivo de obtener dinero o datos privados.

El fraude comienza cuando los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para que la víctima facilite, sin darse cuenta, el código de activación de WhatsApp. Con este acceso, el atacante instala la aplicación en su propio dispositivo y toma el control de la cuenta, lo que le permite leer mensajes, consultar contactos y hacerse pasar por la persona afectada.

Una vez dentro, los estafadores replican el esquema con otros usuarios. Suelen enviar enlaces falsos o solicitar códigos que supuestamente ayudarían a recuperar cuentas de redes sociales. También fingen emergencias familiares para dar mayor credibilidad a sus peticiones. Si los contactos caen en la trampa, los delincuentes continúan multiplicando el alcance del hackeo.

La Policía Nacional recuerda que nunca se deben compartir códigos recibidos por SMS, incluso si lo pide un familiar o amigo. También recomienda activar la verificación en dos pasos, desconfiar de cualquier solicitud de dinero a través de mensajes y verificar por llamada directa si la persona que contacta es realmente quien dice ser.

En caso de ser víctima, es fundamental denunciar en comisaría o a través de la web oficial www.policia.es