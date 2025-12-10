La Policía Nacional alerta sobre una "falsa carta oficial" usada para estafas de pishing

La Policía Nacional ha emitido una advertencia pública tras detectar la circulación de una supuesta “carta oficial” que los estafadores atribuyen al cuerpo policial.

El documento, que está llegando a numerosos ciudadanos por distintos canales digitales, forma parte de una campaña de phishing, un método delictivo que busca engañar a las víctimas para que accedan a enlaces fraudulentos con el fin de robar dinero o datos personales.

Según ha informado la Policía, los estafadores utilizan el aspecto formal de una notificación oficial para generar miedo y presión psicológica en la persona que la recibe, con la intención de que actúe rápidamente sin verificar la autenticidad del mensaje. La técnica es habitual en ciberdelitos que buscan obtener información sensible, credenciales bancarias o incluso realizar cargos económicos no autorizados.

“Te quieren asustar para que piques”, advierte el comunicado difundido por la Policía Nacional, que insiste en que ellos no son los remitentes y que ningún organismo oficial solicita datos personales o pagos a través de enlaces no verificados.

Las autoridades recomiendan que, ante la recepción de este tipo de mensajes, el usuario no acceda a ningún enlace, no facilite información personal y, directamente, lo elimine.

Asimismo, recuerdan que cualquier comunicación oficial suele realizarse por canales verificados y que, en caso de duda, es preferible contactar con la Policía o consultar fuentes oficiales antes de interactuar con el mensaje.