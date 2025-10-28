Policía Nacional busca a los dueños de decenas de joyas robadas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024

Anillos recuperados por la Policía Nacional, publicados en redes sociales con el fin de encontrar a los dueños

La Policía Nacional ha invitado en redes a contactar con ellos a quienes hayan sufrido un hurto por el "método del abrazo cariñoso", tras haber desarticulado una organización criminal que seguía este 'modus operandi' por toda España, recuperando así decenas de joyas.

En el video, publicado en Instagram y Tik Tok, y recogido por Europa Press, se muestran objetos usurpados entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, entre los que se encuentran relojes, cadenas, medallas, colgantes, pulseras y anillos.

El cuerpo policial aconseja ver el video en el que enseña las joyas sustraídas de la organización e invita , a quienes reconozcan alguna de las joyas mostradas, a contactar al correo electrónico cgpj.joyas@policia.es con una copia de la denuncia y una imagen del objeto robado.