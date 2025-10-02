La Policía Nacional celebra este jueves su festividad con un acto central en la plaza de Anaya

Este jueves, 2 de octubre, la Policía Nacional celebrará su festividad en Salamanca con una serie de actos institucionales que tendrán como escenario principal la emblemática Plaza de Anaya.

La jornada conmemorativa dará comienzo a las 10:30 horas con una celebración religiosa en la Iglesia de los Padres Dominicos, ubicada en la Plaza del Concilio de Trento.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el acto central en la Plaza de Anaya: una ceremonia institucional que incluirá la imposición de condecoraciones a miembros de la Policía Nacional, así como a personas ajenas al cuerpo que han colaborado de forma destacada con la institución.

El evento estará presidido por la subdelegada del Gobierno en Salamanca y por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional. Uno de los momentos más emotivos del acto será el homenaje a los policías nacionales fallecidos en acto de servicio, un gesto de reconocimiento y memoria a quienes entregaron su vida por la seguridad de los ciudadanos.

La festividad de la Policía Nacional no solo representa una ocasión para reconocer la labor de sus integrantes, sino también para acercar la institución a la ciudadanía y rendir tributo a su compromiso con la protección y el bienestar de la sociedad.