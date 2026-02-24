La Policía Nacional convoca su segundo certamen de fotografía 'Lente Azul' con premios de 6.000 euros

El Cuerpo Nacional de Policía vuelve a apostar por su II Premio de Fotografía 'Lente Azul 2025' en el que reparten hasta 6.000 euros entre los ganadores.

El objetivo de este certamen es "promover la creatividad y el reconocimiento del trabajo de la Policía Nacional a través de la fotografía". Aquellas imágenes que se presenten al concurso deben reflejar a la policía mostrando las diversas formas en los agentes ejercen su labor de protección y/o auxilio a la ciudadanía, o bien realizando actividades operativas para combatir la delincuencia.

En el concurso pueden participar todas aquellas personas mayores de 18 años con residencia en España, que pueden ser profesionales o aficionados a la fotografía. Cada participante podrá presentar hasta tres imágenes en formato jpg con un tamaño mínimo de 3MB y máximo de 5MB. Además, las imágenes que se presenten deben haber sido captadas durante el año 2025 y deben ir acompañadas de un título y una breve descripción, en español, que proporcione información sobre el contenido de la imagen, cómo y dónde se realizó y qué es lo que se quiere destacar; todo en un máximo cinco líneas por fotografía.

El jurado compuesto por el presidente de la Fundación Policía Española o Patrono en quien delegue; dos patronos de la Fundación Policía Española; dos representantes de la Dirección General de la Policía; dos personas de reconocido prestigio que se designarán atendiendo a sus especiales conocimientos en las materias a juzgar; y la directora Gerente de la Fundación Policía Española que actuará como secretaria del jurado, con voz y voto, serán los encargados de elegir a las tres personas ganadoras de los tres premios. El primer premio está dotado de 3.000 euros, un diploma acreditativo y una estatuilla; el segundo premio es de 2.000 euros y un diploma acreditativo; y el tercer premio es de 1.000 euros y un diploma acreditativo.

Los trabajos se presentarán exclusivamente por correo electrónico a la dirección LenteazulFPE@gmail.com, reflejando obligatoriamente en el asunto del mensaje: 'II PREMIO DE FOTOGRAFÍA POLICÍA NACIONAL «LENTE AZUL 2025» (ESPAÑA)'.

El plazo para presentar las imágenes es hasta el 1 de marzo a las 22:00 horas.

Las bases para participar se pueden consultar de forma más ampliada en el siguiente enlace.