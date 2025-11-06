La Policía Nacional crea la oficina de accesibilidad para mejorar la atención a personas con discapacidad

La Policía Nacional ha dado un paso fundamental en su compromiso con los Derechos Humanos y la Igualdad con la puesta en marcha de la Oficina Nacional de Accesibilidad (ONA). Presentada por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la subdirectora general del Gabinete Técnico, Eulalia González Peña, esta nueva unidad, integrada en el Área de Derechos Humanos e Igualdad, centralizará toda la información, recursos y actuaciones relativas a la accesibilidad universal y la discapacidad dentro de la institución.

El objetivo primordial de la ONA es doble: por un lado, definir políticas y criterios que garanticen una asesoría efectiva en materia de accesibilidad para los miembros del cuerpo y, por otro, fomentar el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad o especial protección. Esto se traduce en un impulso a la formación y especialización del colectivo policial, asegurando que el personal conozca y utilice adecuadamente los recursos disponibles, mejorando así la comunicación y el acceso a los servicios policiales.

Esta iniciativa estratégica persigue eliminar los obstáculos que puedan menoscabar el ejercicio de los derechos de este colectivo en su relación con la actividad policial. Entre las funciones clave de la ONA se encuentra operar como observatorio, actuar como delegada para la accesibilidad e interlocutora social, y coordinar los informes internos sobre la temática. Además, la oficina impulsará el desarrollo e implementación del “Plan Policía Nacional Incluye” para favorecer la accesibilidad universal en toda la función policial.

La creación de la ONA subraya la prioridad institucional de la Policía Nacional de continuar avanzando para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en línea con el rol de cuidado que ejerce el cuerpo a diario.