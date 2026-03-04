La Policía Nacional de Salamanca tiene subcampeón de judo

El agente Santos Joaquín Rodríguez, destinado en la Comisaría Provincial, ha obtenido la medalla de plata en la Supercopa de España de Veterano de Judo

Un agente de la Policía Nacional de Salamanca ha obtenido la medalla de plata en la Supercopa de España de Veteranos de Judo.

Santos Joaquín Rodríguez acudió el pasado 22 de febrero a esta cita en Madrid, que se realiza a modo de previa para el Campeonato de Europa y España que se celebrarán en Bordeaux y Lugo, respectivamente.

El agente, que se encontraba retirado de la competición desde hace varios años, decidió presentarse a esta Supercopa con el objetivo de hacer lo propio en las futuras citas de Francia y Lugo, obteniendo finalmente la medalla de plata.

Rodríguez consiguió el segundo puesto en la categoría M6 (55 a 69 años) después de sortear con solvencia los dos primeros combates, pero caer en la final al ser sorprendido con una técnica.

El agente Santos Joaquín Rodríguez cuenta con un amplio currículum siendo campeón de España de Veteranos en los años 2016, 2017, 2019 y 2021. Clasificado como 7º en el campeonato de Europa de Veteranos en 2018. Clasificado 1º en diferentes Copas de España y Máster de Veteranos. Cinturón negro 5º DAN. Maestro y árbitro de judo y seleccionador de Castilla y León de las categorías Infantil y Cadete.