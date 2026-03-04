La Policía Nacional tramitó en 2025 tres denuncias por agresiones a sanitarios en Salamanca

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Policía Nacional tramitó durante el pasado año un total de tres denuncias por agresiones a personal sanitario en la provincia de Salamanca, tal y como se recoge en el balance ha presentado la Policía Nacional este miércoles.

En el lo que al conjunto de Castilla y León respecta, se contabilizaron 28 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios, lo que se traduce en 5,4 %.

En toda España, por su parte, se tramitaron 513 denuncias, una cifra que supone un incremento del 26,3% respecto al año anterior.

Por provincias, Burgos encabezó la lista con nueve denuncias, seguida de León con siete y Zamora con cuatro. Salamanca registró tres denuncias, mientras que Segovia y Soria contabilizaron dos cada una y Valladolid una. En Ávila y Palencia no se registraron denuncias durante el pasado año.

En lo que a intervenciones policiales se refiere, durante 2025 se llevaron a cabo más de 11.000 vinculados a incidentes en el ámbito sanitario. En concreto, se efectuaron más de 3.500 actuaciones en centros sanitarios y cerca de 8.000 intervenciones en asistencias domiciliarias. Además, se practicaron 138 detenciones por agresiones a profesionales de la sanidad.

La Policía Nacional ha querido reseñar que el incremento de denuncias no implica directamente que se hayan incrementado las agresiones. De hecho, atribuyen esta subida a una mayor concienciación del colectivo sanitario sobre la importancia de denunciar y a la adopción de una política de “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de violencia ejercida por pacientes o acompañantes.

Durante 2025, los delitos más frecuentes registrados en el ámbito sanitario fueron los atentados contra funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, cometidos mediante intimidación, violencia física o violencia psíquica.