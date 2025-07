Policías denuncian que trabajan sin medios para proteger a mujeres maltratadas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha lanzado una dura crítica contra el Ministerio del Interior, al que acusa de abandono institucional hacia las Unidades de Familia y Mujer (UFAM), claves en la protección de víctimas de violencia de género. En un comunicado difundido este sábado, el SUP denuncia que las recientes promesas gubernamentales para mejorar la protección no son más que “palabras vacías” y “propaganda política sin eficacia tangible”.

“Las víctimas siguen muriendo mientras se ignora la realidad de unas unidades policiales colapsadas y sin refuerzo”, advierte el sindicato. Las UFAM, encargadas de atender denuncias, investigar delitos graves como agresiones sexuales o violencia sobre menores, y proteger directamente a las víctimas, se encuentran —según el SUP— en una situación crítica: sin personal suficiente, sin formación adecuada y sin recursos materiales mínimos.

En algunas comisarías, un solo agente debe encargarse del seguimiento diario de más de 100 víctimas bajo el sistema VioGén, en turnos de disponibilidad total las 24 horas. “Un trabajo que requiere empatía, experiencia y medios, pero que no cuenta con ninguno de ellos”, subraya el comunicado.

Además, el SUP denuncia condiciones laborales “indignas”, como la falta de aire acondicionado en despachos donde las víctimas deben relatar situaciones traumáticas a más de 40 grados, o la obligación de los agentes de acudir a juicios en su tiempo libre, sin compensación económica.

“La sobrecarga emocional y laboral es insoportable”, denuncia el sindicato, señalando que muchas UFAM están formadas por agentes sin especialización ni formación previa, “recién llegados a la Policía”, ya que pocos quieren ocupar estos puestos por la falta de reconocimiento y los elevados niveles de estrés.

El SUP exige al Ministerio del Interior una inversión inmediata y real: más efectivos, más medios, formación especializada y reconocimiento institucional. “Porque las muertes no cesan. Porque las UFAM son la primera línea de defensa y están colapsadas. Y si no se refuerzan, todo lo demás es solo palabrería”, concluye el comunicado.