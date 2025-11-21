Policías de Salamanca, reconocidos en León con las Medallas al Mérito Policial

Un total de 112 efectivos policiales de Castilla y León han sido condecorados en la vigesimoprimera edición de las Medallas al Mérito Policial de la Junta de Castilla y León, celebrada en el Auditorio Ciudad de León. Entre los galardonados, la provincia de Salamanca ha visto reconocida la labor de sus agentes de la Policía Local por su meritoria intervención en situaciones críticas, su trayectoria profesional y su contribución a la dignificación del cuerpo.

El acto, presidido por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, homenajeó a efectivos pertenecientes a veintinueve Cuerpos Policiales de la Comunidad, incluyendo unidades propias de la Policía Local de Salamanca.

Reconocimiento a una labor esencial

El consejero Suárez-Quiñones destacó la importancia fundamental de los Cuerpos de Policía Local en la Comunidad, señalando que atienden cerca del 30% de las llamadas de emergencia al 1-1-2 y realizan una labor diaria crucial en el sistema de seguridad y protección civil. El reconocimiento en León abarcó a 2.418 efectivos totales en la región (2.102 hombres y 316 mujeres), de los cuales 447 prestan servicio en el medio rural.

Avances en la Policía Local de Castilla y León

Durante el evento, que contó con la presencia de autoridades nacionales, autonómicas y locales, así como familiares y amigos de los homenajeados, se hizo balance de los avances en el Cuerpo. Se entregaron despachos a los nuevos policías locales y los acreditativos de ascenso a 25 nuevos mandos. Se recordó que en febrero finalizó el proceso selectivo unificado de agentes realizado por la Junta, que cubrió 209 plazas en 33 ayuntamientos. La nueva promoción ha destacado por su composición, con un 30% de mujeres, lo que representa un incremento del 10% respecto a la convocatoria anterior.

El acto, amenizado por la Banda de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio en León, también rindió homenaje a los agentes jubilados, y a la figura de Begoña González, reconocida por sus más de 20 años al frente de la formación de Policías Locales en Castilla y León.