La política de vivienda con modelo propio, sostenido y centrado en el alquiler asequible que triunfa en Salamanca

En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país, el Ayuntamiento de Salamanca ha respondido con una estrategia que ha combinado planificación, inversión sostenida y un foco claro en el alquiler asequible. A través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo, la ciudad ha consolidado un modelo propio que se ha autofinanciado con la venta o el arrendamiento de sus inmuebles y que, desde 1988, ha entregado 66 edificios residenciales con un total de 2.548 viviendas protegidas, tras haber superado los 135 millones de euros de inversión. Esta trayectoria reciente se ha traducido, en los últimos siete años, en la construcción de 329 viviendas municipales de alquiler asequible, de las cuales 59 han sido adquiridas por sus inquilinos mediante fórmulas con opción a compra.

Estas 329 viviendas han sido concebidas como hogares funcionales de aproximadamente 65 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios, trastero y plaza de garaje, y han mantenido rentas en el entorno de 250 a 300 euros mensuales. Se han levantado en barrios diversos, Capuchinos, Ciudad Jardín, El Rollo, Huerta Otea, Pizarrales y San Bernardo, lo que ha permitido equilibrar la oferta y dinamizar distintas áreas urbanas. Además, el Ayuntamiento ha reservado de manera exclusiva o preferente en torno a un 30% de estas viviendas para menores de 36 años, una medida que ha facilitado la emancipación juvenil en un momento de precios tensionados y salarios ajustados.

La apuesta por el alquiler asequible ha seguido avanzando. En Pizarrales, en la calle Obispo Sancho de Castilla, la construcción de una promoción de 55 viviendas de alquiler, tres de ellas adaptadas, progresa a buen ritmo, tras haberse aprobado las bases de adjudicación que han otorgado prioridad a los menores de 36 años. Este enfoque generacional ha buscado retener talento, estabilizar proyectos de vida y acompañar a quienes han afrontado mayores dificultades para acceder al mercado.

Paralelamente, se va realizar la entrega de llaves de otras 48 viviendas protegidas de alquiler en Capuchinos, destinadas a personas mayores o con movilidad reducida. La iniciativa ha reforzado un modelo de convivencia que ha combatido la soledad no deseada y que ya se ha puesto en práctica con la promoción de 45 viviendas del Centro de Convivencia Victoria Adrados, que ha consolidado un ecosistema residencial con apoyos, accesibilidad y vida de barrio.

El planeamiento reciente también ha incorporado soluciones integrales de ciudad. En 2026 se ha programado levantar una promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler en la calle Túnel de la Televisión, en un edificio que además ha previsto aportar 222 plazas de aparcamiento en una zona con alta demanda de estacionamiento. Con ello, la política de vivienda se ha articulado con la movilidad y la mejora del espacio público, multiplicando el impacto social de cada inversión.

La financiación ha descansado mayoritariamente en recursos propios del Patronato, lo que ha blindado la continuidad del programa sin cargar sobre el presupuesto municipal. En momentos concretos se ha contado con apoyo de la Junta de Castilla y León, y las dos promociones actualmente en marcha, las 55 de Pizarrales y las 48 de Capuchinos, han sumado fondos europeos Next Generation. Esta combinación ha permitido mantener ritmos de producción estables, introducir criterios de eficiencia y accesibilidad y, al mismo tiempo, contener los precios finales para los inquilinos.

El contraste con otras administraciones ha sido notable. Mientras Salamanca ha mantenido su calendario de promociones, el Gobierno central no ha construido a día de hoy vivienda pública en la ciudad y no ha cedido al Ayuntamiento el solar de titularidad del Ministerio de Defensa junto a El Corte Inglés, donde se ha propuesto levantar viviendas para mayores y personas con movilidad reducida. El anuncio estatal de impulsar vivienda en suelos de Defensa ha encontrado, en Salamanca, una oportunidad tangible para materializarse o permitir que otros lo hayan hecho; sin embargo, esta cesión no se ha producido.

Rehabilitación de barrios

La política municipal de vivienda no solo facilita un lugar para vivir a las familias con menos recursos, sino que también moderniza los barrios de la ciudad, para que sean más accesibles y ofrezcan una mayor calidad de vida, al mismo tiempo que contribuye al mantenimiento del empleo en el sector de la construcción.

En Garrido, se han modernizado las calles Gladiolos, Orquídeas, Nenúfar y paseo de los Robles, incluidas en el proyecto de rehabilitación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP).

Con una inversión de 497.000 euros, se ha habilitado un nuevo diseño de los viales con reserva de espacio libre de servicios para la ejecución de las obras de ampliación de los portales de cara a la instalación de ascensores. En el caso de las calles Nenúfar y Gladiolos, los viales se conforman como plataforma única tipo ‘calle residencial’ para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, así como la seguridad frente a incendios.

Para mantener el número de plazas de estacionamiento de vehículos en la zona, la supresión en estas calles se ha compensado con una reorganización de los aparcamientos en el tramo del Paseo de los Robles entre la calle Los Tilos y la avenida de Los Cedros.

En la calle Gladiolos existían unos balcones situados a muy baja altura donde el espacio de acera situado debajo de ellos no resultaba accesible, por lo que se ha optado por cerrar dichos espacios tabicándolos con fábrica de ladrillo chapada con granito. En la misma calle, y también en la calle del Nenúfar, existen unos accesos a sótanos de los edificios con escaleras en los que se han colocado barandillas de acero inoxidable para protección frente a caídas.

La mejora de la calidad urbana se ha llevado a cabo con la renovación de pavimentos por otros más estéticos y la instalación de nuevo mobiliario urbano. Con objeto de crear un entorno más amable, se han diseñado parterres y alcorques con plantaciones arbóreas y arbustivas en la calle Gladiolos y en el paseo de los Robles, mientras que en la calle Acacias se complementan los cuatro alcorques existentes con árboles con otros cuatro más, y en la acera de la calle de Los Tilos que se ha ampliado se disponen siete alcorques para sus correspondientes árboles.

Finalmente, se ha renovado la red de alumbrado público por una nueva de tecnología led, energéticamente más eficiente, y ejecutado canalizaciones subterráneas que posibilitan el soterramiento de todo el cableado y su retirada de las fachadas por parte de las compañías titulares de los servicios.

Este Entorno Residencial de Rehabilitación Programada es uno de los que el Ayuntamiento de Salamanca tiene en marcha, como son las calles junto a la Escuela Municipal de Música en Garrido, Ciudad Jardín, los bloques de Nícar en El Carmen y la segunda fase de Chinchibarra.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2025, excepto que con anterioridad se hubieran agotado los fondos disponibles. La solicitud, acompañada de la correspondiente documentación, se presentará conforme al modelo que está disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca. En el mismo enlace se pueden consultar todos los detalles sobre las actuaciones subvencionables y cuantía económica de las ayudas.

Una vez concedida la licencia o presentada la declaración responsable de obras, éstas deberán iniciarse en el plazo máximo de cuatro meses. Las actuaciones objeto de financiación deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.