“Las políticas feministas no están funcionado”: el Ayuntamiento de Salamanca reconoce por el 8M a Pilar Rodríguez, María Ángeles Almeida y Elena Salamanca

La tarde/noche de este lunes, 9 de marzo, ha sido muy especial para tres mujeres, y es que por el Día Internacional de la Mujer se ha querido reconocer el trabajo realizado por la presidenta de Porsiete Cooperativa de Iniciativa Social, Pilar Rodríguez Sánchez; la investigadora científica y profesora de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Almeida, Parra, y la periodista Elena Salamanca.

Unos galardones que han servido para dar valor a la trayectoria profesional de tres salmantinas que han llevado el nombre de Salamanca a lo largo y ancho del país, llevando siempre por bandera, y con orgullo, la capital del Tormes. El acto ha contado en primer lugar con el protagonismo femenino de la soprano Amparo Mateos y el pianista Adolfo Muñoz.

Más tarde, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha hecho entrega de las placas de reconocimiento a tres de las mujeres que “mejor representan los valores de Salamanca, ya que la que hoy conocemos no se puede entender sin la aportación de tantas y tantas mujeres que, en la mayoría de los casos, lo hicieron desde la discreción, el anonimato y un injusto segundo plano”.

Por otro lado, el regidor del consistorio salmantino ha indicado que “los grandes proyectos de ciudad siguen teniendo a muchas mujeres como protagonistas, esta vez sí, con el reconocimiento merecido. En la universidad, en el movimiento asociativo, en la ejemplar red de solidaridad que tiene esta ciudad, en la ciencia, en la cultura, en la investigación, en la empresa, en los medios de comunicación y también en la política”.

Pilar Rodríguez Sánchez, Piluca, siempre ha estado ligada al mundo social, primeramente con las asociaciones del Tercer Sector, y más tarde a través de la economía social con Porsiete. Ha sido maestra y siempre ha estado vinculada a proyectos sociales.

María Ángeles Almeida es investigador del CSIC, dirigiendo el grupo Neurobiología Molecular, reconocido como Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León, en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG; CSIC-USAL) y en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Además, es Subdirectora Científica del IBSAL.

Elena Salamanca se licenció en periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y desde hace más de 18 años ha estado vinculada a los medios de comunicación como Telemadrid, Movistar Plus+, Antena 3 Noticias y Aragón TV/Radio, en esta última dirigiendo los informativos de la cadena autonómica aragonesa.

Piluca fue de las pioneras de España en potenciar la economía circular de Por Suerte, donde “trabajar en red nos enriquece porque aúna intereses, suma posibilidades, descubre alternativas, logra objetivos comunes y también nos da satisfacciones. Como la satisfacción que tuvimos las empresas de economía social sin ánimo de lucro de la ciudad, cuando después del trabajo y la colaboración con el Ayuntamiento, vimos aprobada la instrucción para la incorporación de cláusulas sociales y contratos reservados que en 2018 aprobó el Ayuntamiento. Merece el esfuerzo”.

En el caso de ‘Piluca’ ha expresado que “con su forma de trabajar, nos enseña algo muy importante, que la sostenibilidad y la justicia social no son caminos separados. Que este tipo de empresas no son excepciones de cara a la galería, son palancas reales que contribuyen al avance de Salamanca”. Con María Ángeles, el alcalde ha explicado que “representa la Salamanca que investiga para mejorar la salud”, y en el caso de Elena que “es un rostro muy conocido por todos, que sabe conectar con el público por su oficio y su capacidad de contar, de explicar, de dar contexto y de acercar realidades a la gente con rigor y con pasión”.

El mensaje de María Ángeles Almeida ha ido destinado sobre todo a la juventud, a las niñas del futuro, donde “no es un camino fácil… pero tampoco es más difícil que cualquier otro si una está verdaderamente convencida de que esto es lo suyo. La investigación científica, y en particular la biomédica, requiere esfuerzo, paciencia, constancia… y también pasión. Pero devuelve algo extraordinario: la sensación de estar contribuyendo a la sociedad. Por tanto, a las niñas y jóvenes les diría que no pongan ningún límite. Si una está convencida, apuesta por ello. Lúchalo. Esfuérzate. Porque sí, existen techos, y se los van a encontrar”.

En el caso de Elena Salamanca, ha querido agradecer a su entorno que le ha ayudado a estar donde está, pero siempre con la voluntad de saber que todo lo logrado ha sido por ella misma. La propia Elena ha dejado claro que “el periodismo, como espejo de la sociedad, no ha sido ajeno a esas desigualdades. Las redacciones, los micrófonos, los despachos y los espacios de opinión han estado históricamente marcados por voces masculinas. Y cambiar eso no está siendo sencillo ni rápido. Pero se va logrando, poco a poco, y con gran esfuerzo”.

Por otro lado, también ha indicado la existencia de un motivo que le preocupa seriamente, y es que “las políticas feministas no están funcionando. No protegen a quienes lo necesitan. Demasiadas mujeres siguen siendo asesinadas, muchas después de denunciar, la cifra no baja a pesar de los millones que se destinan a ello”.

Asimismo, ha querido dejar claro que “mientras sigamos distinguiendo entre hombres y mujeres, mientras algunos políticos sigan enfrentándonos… mientras en nuestra cabeza no priorice el hecho de ser persona, independientemente del género, no habremos conseguido nada”.

Destacar, además, que el Ayuntamiento de Salamanca ha reconocido en otros años a: Ascensión Iglesias Redondo, María Patrocinio Rodríguez Pedraza y Teresa Peramato Martín en 2025; María Isidoro García, Cristina Klimowitz Waldman e Inmaculada Sánchez Barrios en 2024; Marta del Pozo Pérez, María Victoria Mateos Manteca y María Ángeles Hernández Dueñas en 2023; Ángela Figueruelo, Helena González y Gracia Sánchez en 2022; Conchi Lillo, Patricia Balboa, Manoli Martín y Paz Encinas en 2021; Lourdes Losa Calvo, Beatriz Domínguez Gil y Susana Marcos Celestino en 2020; Isabel Martín Arija, Miriam Cortes y María Ángeles Ruano en 2019; Feli Cañada Miguel, Magdalena Hernández Mediero y Francisca Rodríguez Martín em 2018; Araceli Mangas, Salud Parada y Elena Pérez en 2017; Fely Campo, Isabel de Ocampo y Carmen Calzada en 2016; y Manuela Romo, Mari Carmen Sáez González y Malocha Pombo en 2015.