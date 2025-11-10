El Porsche 911 T de 1973: ‘pieza del mes’ de noviembre del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) presenta como ‘pieza del mes’ de noviembre el Porsche 911 T de 1973, un modelo icónico que representa a la perfección el espíritu deportivo, técnico y estético de la marca alemana. Este elegante coupé, con cilindrada de 2341 cc, potencia de 136 CV y una velocidad máxima de 205 km/h, forma parte de la colección de Antonio L. Sánchez Calzada, colaborador habitual del museo.

Porsche fue fundada en 1931 por Ferdinand Porsche en Stuttgart (Alemania). La marca comenzó su trayectoria desarrollando proyectos de competición para otros fabricantes de prestigio. No fue hasta finales de los años cuarenta cuando presentó su primer automóvil bajo marca propia, el legendario Porsche 356. En 1963, la firma alemana lanzó el que se convertiría en su icono definitivo: el Porsche 911. Su motor bóxer trasero, su diseño característico y su equilibrio entre deportividad y rendimiento lo consolidaron como un referente mundial.

El Porsche 911 T de 1973, que ahora puede contemplarse en el MHAS, representa la esencia de la filosofía Porsche: ligereza, deportividad y rigor técnico. Este modelo es un símbolo de la pureza mecánica y del diseño atemporal que caracteriza a los grandes clásicos de la historia del automóvil.

Con esta nueva ‘pieza del mes”, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca continúa difundiendo la cultura del automóvil y acercando al público auténticas joyas mecánicas que unen historia y actualidad.