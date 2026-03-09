La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, visitará Salamanca este martes
Comenzará dando paseo electoral con el alcalde, Carlos García Carbayo, por la Plaza Mayor
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, estará este martes en Salamanca para mostrar su apoyo a su partido de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.
La popular acompañará al alcalde, Carlos García Carbayo, en un paseo electoral por la Plaza Mayor de Salamanca previsto a las 16:15 horas. Treinta minutos más tarde, ambos visitarán la carpa informativa del PP instalada en la plaza del Liceo. En ella se informa a los ciudadanos del programa del partido todos los días de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 20:30 horas.
La visita de la portavoz adjunta culminará a las 17:30 horas con un encuentro con afiliados del PP en el paseo de la Estación.
No es la primera vez que Cayetana Álvarez de Toledo viaja a la capital del Tormes. En 2016, cuando era portavoz de la plataforma Libres e Iguales, fue la encargada de abrir el XIV Ciclo Cultural del Colegio de Médicos.
