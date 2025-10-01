Posible caos en las citas médicas por la huelga de este viernes

La historia se repite en Salamanca tras la huelga secundada por decenas de médicos el pasado 13 de junio, y que hacía que temblara ligeramente la sanidad charra tras ser puente para muchos en la provincia con un festivo el jueves, 12 de junio, y que con el día de huelga sumaría cuatro jornadas consecutivas, contando el fin de semana, en el que muchas citas médicas no se podrían pasar.

Para este viernes, 3 de octubre, Ángel Bajo, presidente de CESM Salamanca, ha explicado que se busca tener un Estatuto Médico único fuera del Estatuto Marco, que sea para los facultativos y médicos de la sanidad pública nacional, y así tener una serie de derechos acordes con su formación, según ha explicado el representante del sindicato.

Ante esto, también ha expuesto a SALAMANCA24HORAS que “están nombrados el personal de servicios mínimos y los de guardia, pero aquellos que no tienen que realizar los servicios mínimos, pueden llegar el mismo día y decir que están en huelga, por lo que no pasarían consulta ese día”.

Asimismo, ha añadido que “la gente está tan enfadada que quería hacerlo más días, pero entendemos que somos un personal esencial y deberíamos hacerlo solo un día”. Lo que sí ha dejado claro, es que de momento “las consultas se mantienen pero como quiera declararse un compañero en huelga, no se puede hacer nada”.