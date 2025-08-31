Posible repunte en la generación de incendios forestales debido a la subida de las temperaturas y la intensificación del viento

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha advertido de un posible repunte en la generación de incendios forestales para este domingo debido a la subida de las temperaturas y la intensificación del viento en gran parte de la Península Ibérica. Por ello, se mantendrá la fase de preemergencia con reuniones diarias del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), con el objetivo de anticiparse a cualquier riesgo.

Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Cecod, Barcones confirmó que, en este momento, a nivel nacional, hay 11 incendios de gravedad activos, 10 de ellos en Castilla y León y uno en Asturias, aunque todos están en los niveles más bajos de emergencia.

A pesar de la mejora de las condiciones meteorológicas en los últimos días, los equipos de extinción siguen trabajando intensamente para controlar los focos restantes.

El incendio de Yeres (León) se encuentra completamente estable.

Las brigadas del Miteco concentran sus esfuerzos en el de Igüeña (León), aunque también realizan labores de control en otros focos.

Los incendios de Degaña-Ibias (Asturias) y Garaño (León) están contenidos y sin frentes de llama activos.

El incendio de Porto (Zamora) sigue activo, aunque con pequeñas reproducciones dentro del área quemada.

Barcones reveló que un total de 35.917 personas han sido evacuadas de sus hogares a lo largo de esta ola de incendios en España. De este número, la gran mayoría, 26.274 personas (el 75%), corresponden a la comunidad de Castilla y León, que ha sido la más afectada por los desalojos.

Aunque la situación general es favorable y llena de "esperanza y optimismo", la responsable de Protección Civil pide "muchísima precaución", especialmente en el sureste de España, donde el riesgo de incendios es extremo. Como ejemplo, mencionó el incendio activo en Almería, donde el viento dificulta las tareas de extinción.

Finalmente, Barcones elogió el esfuerzo de los equipos de extinción, que han sabido "aprovechar la ventana de oportunidad" que ha ofrecido el clima para contener los incendios. A pesar de la mejoría, recalcó la necesidad de mantener el dispositivo y la tensión para evitar que los focos se reactiven o aparezcan nuevos.