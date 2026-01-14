Los positivos y hospitalizaciones por gripe descienden en Salamanca

Los datos de la gripe han disminuido notablemente en Castilla y León, hecho importante si se tiene en cuenta que los grandes damnificados estas últimas semanas han sido los mayores de 75 años, donde aún se sitúa la tasa en cotas altas con 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de las enfermedades respiratorias.

Por otro lado, las urgencias y hospitalizaciones también han descendido en todos los grupos de edad, importante disminución teniendo en cuenta que los médicos estarán de huelga este miércoles y jueves, 14 y 15 de enero.

Del mismo modo, las muestras centinelas arrojan también los datos sobre qué virus tienen más prevalencia entre la población, siendo la gripe, como es lógico, además del virus respiratorio sincicial humano y los rinovirus/enterovirus.

En cuanto a la tasa de gripe se ha situado durante la última semana en los 61 por cada 100.000 habitantes y el Covid-19 en 3 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los positivos en muestras centinelas, el SARS-CoV-2 está en el cero por ciento, el VRS en 18,4 por ciento y el virus de la gripe en 21,1 por ciento.