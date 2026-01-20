Se pospone para abril el recital homenaje a Pilar Fernández Labrador

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación Cultural poético-musical Homero, anuncia el aplazamiento del recital de música y poesía en honor a Pilar Fernández Labrador. El evento, que inicialmente estaba previsto para el próximo 27 de enero, se trasladará finalmente al 27 de abril.

Bajo el nombre de la propia homenajeada, esta iniciativa busca reconocer la trayectoria y el legado de una mujer que ha sido pieza clave en el tejido social de la ciudad. Los poetas participantes recitarán obras dedicadas específicamente a su figura, subrayando su compromiso personal y profesional con las artes.

El recital no solo celebra su faceta como exconcejala del Consistorio, sino que pone el foco en su labor constante fuera de la política institucional. Desde la organización destacan que Pilar Fernández Labrador ha trabajado incansablemente "antes, durante y después" de su etapa municipal, convirtiéndose en una figura imprescindible para el desarrollo cultural de Salamanca.