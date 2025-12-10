Potenciar el comercio local a través de los balcones de la Rúa Mayor

El Ayuntamiento de Salamanca potencia el comercio local de la Rúa con decoración en sus balcones

Los balcones de la Rúa Mayor de Salamanca ya respiran aire navideño, y es que un total de siete han sido decorados por estas fechas tan esperadas para atraer a los turistas y así potenciar el comercio local de la zona.

En el marco de SALdeCompras, como ha explicado el concejal de Comercio Pedro José Martínez, se ha propuesto esta iniciativa que llevará a los salmantinos desde “la Plaza Mayor y hasta las catedrales con todo un mercadillo navideño de por medio”.

Cabe destacar que este programa ya comenzó el año pasado y se han sumado dos nuevos balcones decorados gracias a la Universidad de Salamanca y más en concreto a la Facultad de Bellas Artes.

Azucena Hernandez, presidenta de la asociación empresarial sin ánimo de lucro que integra a comercios de Salamanca ha expuesto que “son importantes estás fechas porque cuando pasen, hasta marzo no habrá nada. Este puente ha sido bastante potente, algo que hemos ido notando desde las dos últimas semanas”.

El propio concejal también ha destacado que desde este viernes, 12 de diciembre, se seguirán vendiendo cajas de bombones hasta alcanzar las 5.000, otras de las iniciativas que están teniendo mucho éxito en la capital del Tormes desde la pasada semana.