El PP se compromete con los mayores de Salamanca: "Vamos a transformar el modelo de cuidados para que puedan vivir en sus casas como si estuvieran en residencias"

El Partido Popular ha vuelto reiterar su compromiso con el colectivo de mayores en la tarde de este miércoles en Salamanca. Lo ha hecho en un encuentro con asociaciones de mayores en el que han participado la consejera de Familia y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el presidente del PP en Salamanca, Carlos García Carbayo.

Durante sus intervenciones, los populares han expresado que "vamos a consolidar todos esos programas que hemos puesto en marcha en esta legislatura y a transformar el modelo de cuidados para que las personas puedan vivir en sus casas como si estuvieran en residencias y viceversa, y vamos a seguir trabajando para que las personas se queden en sus casas”. La consejera ha indicado que el millar de medidas incluidas en el programa electoral del PP están pensadas y surgen de “la escucha activa y permanente con los colectivos, así como de la experiencia en la gestión".

Isabel Blanco y García Carbayo participan en un encuentro con personas mayores de la ciudad

El objetivo, según han explicado, no es otro que "situar a la comunidad entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir"; haciendo hincapié en que Castilla y León "es ya líder en Educación y Servicios Sociales, además de referente en Sanidad".

Y, como ejemplo de la gestión del partido, Blanco ha señalado la teleasistencia avanzada, de la que se benefician más de 60.000 personas; la ayuda y comida a domicilio; las actividades de envejecimiento activo; el Club de los 60; y la Universidad de la Experiencia. También ha recordado que "los presupuestos autonómicos que tumbaron la pinza PSOE-VOX contemplaban ayudas para cambios de bañeras por duchas".